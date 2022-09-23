«Дети Мира» – 2022

21 сентября в Беларуси – Международный день мира. Традиционно в Мозырском городском родильном доме поздравили мам и малышей, которым присвоено звание «Дитя мира»

Еще совсем крошечные, а уже носят такое гордое название. 21 сентября – Международный День мира. Малыши, которые появились на свет 21 сентября, в день мира, становятся обладателями почетного символического статуса «Дитя Мира». В этом году в Мозырском городском родильном доме соответствующие свидетельства вручили мамам 7-ми младенцев. От переизбытка чувств женщинам сложно сдержать слезы. Счастливых мам поздравили и вручили им символические подарки представители трех общественных объединений: Белой Руси, Красного Креста и Белорусского Фонда мира. С яркими воздушными шарами поздравить мам «Детей мира» пришли ученики «Школы мира». В этом году 5 школе было присвоено такое звание. Кстати, слово «мир» в этот день звучало очень часто

Стоит отметить, что первым «Детям мира» уже 15. Именно столько лет проводится самая добрая и позитивная акция Белорусского фонда мира. За эти годы в Гомельской области 21 сентября, в День мира, на свет появился 761 младенец. Из них 59 малышей в нашем, Мозырском районе.

Екатерина Горбачёва, Николай Капустин. ТКМ