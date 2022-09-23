Коммунальные службы к зиме готовы. Представители ЖКХ отчитались на расширенном заседании райисполкома

Плановое заседание Мозырского райисполкома в расширенном составе начали с приятных моментов. Награды призерам республиканского конкурса, проведенного Министерством сельского хозяйства и продовольствия, вручила Елена Павлечко.

От тем праздничных сразу перешли к вопросам насущным. Реализация предзимних мероприятий в регионе завершена, доложил генеральный директор Мозырского райжилкомхоза Петр Хамутовский. Объекты теплового, водопроводно-канализационного хозяйства, жилфонд, обслуживание улично-дорожной сети. Значительные бюджетные и внебюджетные средства тратятся, чтобы снега и морозы не доставляли неудобств жителям района. Какой будет зима, прогнозировать рано. Настоящую оценку деятельности коммунальных служб можно будет дать не раньше, чем через месяц-полтора. А пока – озвучены цифры. В сезоне профилактику прошли 24 котельных и 26 центральных тепловых пунктов. Заменены 5,5 километров тепловых сетей. По линии водоканала произведено профилактическое обслуживание более 1100 км водопроводных и канализационных сетей. За 9 месяцев этого года после капремонта введено в эксплуатацию 37800 квадратов жилья. На объектах жилфонда также ремонтировались кровли и стыки стеновых панелей, заменялись системы регулирования тепловой энергии и вышедшее из строя насосное оборудование. Активно готовятся к зиме предприятия транспорта и предприятия, обслуживающие городские, районные и республиканские дороги.

Второй вопрос, рассмотренный на заседании, — работа по обращению с отходами на территории Мозырского района. Важной задачей экологи видят создание благоприятных условий и окружающей среды для проживания населения. Продолжаются планомерная работа по организации раздельного мусора и вовлечению отходов производства в хозоборот, информационная работа.

Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов. ТКМ