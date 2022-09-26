«Красные зоны» возвращаются. В связи с эпидемиологическим подъемом заболеваемости ОРИ и КОВИД-19 медики переходят на усиленный режим работы

В Мозырском районе регистрируется сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, в учреждениях здравоохранения — детских и взрослых, — принимаются дополнительные меры: вновь «разделен» прием пациентов, ограничено посещение больных.

Еще в период пандемии стало понятно: обществу нужно помнить о таком понятии, как «социальная ответственность». Меньше заболевших – меньше нагрузка на учреждения здравоохранения. Ограничить контакты, надеть, при необходимости, маску, вымыть и продезинфицировать руки – действия простые и важные. По-прежнему, самой эффективной мерой против коронавируса остается вакцинация. На Мозырщине бустерную прививку сделали без малого 51 тысяча человек, или 55% от уже вакцинированных. Присоединиться к антиковидной кампании можете и вы: чтобы вакцинироваться, обращайтесь в поликлинику или амбулаторию по месту жительства, здравпункт на вашем предприятии или прививочный пункт в торговом центре «Бобровский».

Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов. ТКМ