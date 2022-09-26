В Лельчицком районе произошло ДПТ с участием 9-летнего ребенка. Девочка сейчас в реанимации

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 25 сентября примерно в 12:40. 49-летний водитель «Пежо» двигаясь по дороге, совершил наезд на 9-летнюю девочку-велосипедистку. Она же, по предварительной информации, выехала со второстепенной дороги и не предоставила преимущество движущемуся транспортному средству. В результате ДТП девочка получила травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы.