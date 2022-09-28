Мониторинг цен от депутатов

Парламентарий Валентина Назаренко и главный профсоюзный лидер Мозырщины Анна Казакевич внимательно изучают цены в магазине «На ростанях». В торговый центр пришли не за продуктами, а именно за ценами. В рамках мониторинга доступности товаров первой необходимости, в этом списке хлеб, мука, овсяные хлопья, перловая крупа, сухие макаронные изделия, говядина, свинина, мясо кур, молоко, кефир, сметана, творог, яйца, яблоки, овощи и другое. На эти категории распространяется госрегулирование цен, то есть минимальные наценки.