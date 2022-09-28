Вам не нужны наркотики, чтобы наслаждаться жизнью! Профилактическое мероприятие в кинотеатре «Мир!

В малом зале городского кинотеатра состоялось очередное мероприятие межведомственной акции «Наркотики. Ответственность. Последствия».

Вам не нужны наркотики, чтобы наслаждаться жизнью. Таков девиз межведомственной акции «Наркотики. Ответственность. Последствия». С 20 сентября сотрудники милиции проводят для школьников мероприятия, чтобы донести такую важную для современного мира мысль: «Не будь в безвыходной ситуации. Держись подальше от наркотиков».

В малом зале кинотеатра ребятам предложили посмотреть познавательные фильмы и поучаствовать в правовых викторинах. А к беседе с правоохранителями присоединился волонтер общественного объединения «Матери против наркотиков» Илья Брагин. К сожалению, в молодежной среде очень остро стоит проблема употребления и сбыта наркотических средств. Данная акция в первую очередь направлена на информирование подрастающего поколения о том, какие последствия могут быть из-за однажды необдуманного, опрометчивого поступка.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Приписнов. ТКМ