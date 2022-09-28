«О путях совершенствования работы с интеллектуально одаренными и высокомотивированными учащимися». Педагогический семинар в Мозыре

Мозыряне – лидеры в олимпиадном движении. Это доказал прошлый учебный год. Наш район показал наивысшие результаты в Гомельской области. Именно поэтому областной семинар о путях совершенствования работы с интеллектуально одаренными и высокомотивированными учащимися принимала наша, Мозырская земля.

В актовом зале 16 школы педагоги Мозырских учреждений образования делятся своей системой организации учебной деятельности с коллегами из Гомельской области. Чтобы они, в свою очередь, привносили в свою работу с детьми новый, интересный подход.

Большое внимание на семинаре уделили вопросу подготовки олимпиадников. Ведь, как было сказано, Мозырский район славится высокими показателями на республиканских олимпиадах. Напомним, что в прошлом учебном году учащиеся района завоевали на республике 114 дипломов по 18-ти учебным предметам, а вместе с ними, и второе место среди остальных областей Беларуси.

На семинаре каждый для себя выбрал что-то новое. Ведь педагоги Мозырщины презентовали лучшие формы и методы организации учебы. Только проверенные, которые действительно можно увлечь и смотивировать учеников на высокие результаты.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Приписнов. ТКМ