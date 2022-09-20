Двое жителей деревни Михалковская Рудня украли с колхозного поля более 250 килограммов картофеля

Двое жителей деревни Михалковская Рудня украли с поля более 250 килограммов картофеля, принадлежащего одной из сельхозорганизаций Мозырского района.

Думали, что браконьеры, а оказалось – воры. Очень хозяйственных жителей Мозырского района задержали инспекторы охраны животного и растительного мира. Подозрение вызвал автомобиль, который ехал вдоль поля возле деревни Стрельск. Остановили для проверки. Багажник минивена был забит мешками с картофелем. Оказалось, мужчины выкопали овощи на поле, принадлежащем одной из сельхозорганизаций, после расфасовали по мешкам и ехали довольные проделанной работой домой. Более 250 килограммов отборного картофеля возвращены хозяйству. Начат административный процесс.