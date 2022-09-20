В память о герое. В Ельске прошел митинг у мемориального знака в честь Героя Советского Союза — словака Яна Налепка

В Ельске прошел митинг, посвященный 110-летию со дня рождения Героя Советского Союза Яна Налепка. История чехословацкого офицера, развернувшаяся на территории Ельского района, вошла в легендарные страницы Великой Отечественной войны.

Ян Налепка. До Великой отечественной – простой чешский учитель. На войне он стал героем. Героем Советского Союза и национальным героем Словакии. Посмертно. Будучи начальником штаба 101-го Словацкого полка, воевавшего на стороне немцев и расквартированного в Ельске, создал подпольную группу из своих сослуживцев. Он организовал около 200 человек и в 1942 году перешел на сторону белорусских партизан. Некоторые историки говорят, что такого в истории Второй мировой не было. Погиб при освобождении Овруча в 1943 году. В день рождения Яна Налепка, в день 110-тилетия, около памятного знака герою в Ельске прошел антифашистский митинг. Руководство района, местные жители, школьники. По инициативе словацкого посольства в Ельск прибыла Катарина Жакова, Временный поверенный в делах Словацкой Республики в Республике Беларусь. В Словакии есть школа имени Налепки, его именем назван водопад, десятки улиц носят его имя. Катарина Жакова отметила, что наши республики, Словакия и Беларусь, объединяет сохранение исторической памяти. Для нашей республики, наиболее пострадавшей во время Великой отечественной, это не просто слова

А это уже – патриотический урок «Путь героя». В местном краеведческом музее целая экспозиция отведена участникам чешского сопротивления. Весь сентябрь ельские школьники будут приходить сюда на можно сказать, уроки антифашизма, для того, чтобы история не была переписана заново.

Патриотический урок «Путь героя» для одного класса перешел в «Час памяти» для всех учеников первой школы. Госпожа Катарина Жакова вместе с ребятами слушала про своего героического земляка. Беларусь помнит не только своих героев. Все, кто воевал против фашизма, разных национальностей и веры, для нашего народа – настоящие герои.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ