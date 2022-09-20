В лесном массиве на Пхове заблудились два человека. К ним на помощь выехали спасатели

Ягодно-грибной сезон в самом разгаре. Как и сезон поисковых работ в лесных массивах у спасателей МЧС. Так, 18 сентября в час ночи в дежурную службу МЧС поступило сообщение, что в лесной местности на Пхове по улице Заречной заблудились девушка и парень. К слову, спасателям звонила сама потерявшаяся. Это очередное напоминание, что с собой всегда стоит брать мобильный телефон. Бригада сразу выехала к месту предполагаемого нахождения путешественников. По прибытию включили сирену и громкоговоритель. Стали прочесывать лес, буквально через полтора километра мужчина и женщина были обнаружены. На служебном автомобиле их доставили к машине скорой помощи. Потерявшиеся не пострадали, в медицинской помощи не нуждались. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют внимательно изучить правила поведения перед походом в лес. Сделать это можно в мобильном приложении «МЧС Беларуси: помощь рядом».