Диалоговая площадка Белорусского Союза женщин прошла в Юровичах

Эта встреча председателей районных Советов Белорусского союза женщин на Гомельщине – особенная. Повод для проведения диалоговой площадки – самый молодой государственный праздник, День народного единства. Представительницы общественной организации приехали в Калинковичский район, где говорили о важнейших фундаментальных ценностях общества и государства. И всё – через призму жизни женщин, неравнодушных к судьбе своей страны.

В насыщенной экскурсионной программе – посещение агрогородка Юровичи. Школьный музей, стоянка первобытного человека, Рождество-Богородичный мужской монастырь. У ворот памятника архитектуры активистки БСЖ высадили аллею кленов.

Об исторической памяти белорусского народа, патриотизме и воспитании подрастающего поколения говорили в конференц-зале монастыря. Красной нитью через выступления многочисленных спикеров диалоговой площадки прошел важный посыл: во всяком деле нужно действовать сообща, сохранять единство. Завершило программу выездного мероприятия посещение территориального центра соцобслуживания населения в Калинковичах, где подопечным отделения дневного пребывания инвалидов вручили подарки.

Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов. ТКМ