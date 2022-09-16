Сюрпризы ждут всех! 17 сентября интернет-провайдер «Морс» приглашает всех на свою корпоративную площадку в парке!

В День Народного единства и День города в парке культуры и отдыха «Победа» пройдут выставки-презентации предприятия района. Участие в праздничных мероприятиях по традиции примет и провайдер города «Морс». Сюрпризы ожидаю и детей и взрослых.

Эти видео и фотографии хранят воспоминания о празднике, который был организован провайдером «Морс» в День независимости Беларуси, 3 июля этого года. Тогда площадку «Морса» посетили сотни мозырян. Детей и взрослых развлекали персонажи компьютерной игры и герои мемов, жутковатые снаружи и добрые внутри монстры Хагги Вагги и Кисси Мисси.

17 сентября в субботу Морс снова приглашает всех на свою корпоративную площадку в парке. На этот раз ответственность за позитивный настрой возложена на большого и мягкого мишку Барни. Этот мультяшный персонаж уже знаком многим маленьким мозырянам. А если у вас еще нет красивых фотографий с плюшевым гигантом – добро пожаловать на площадку городского провайдера.

Для взрослых – тоже полезный сюрприз. На этот раз в рекламной листовке «Морса» зашифрован специальный QR-код. Каждый, кто его отсканирует, попадет на страницу провайдера и сможет воспользоваться специальным предложением от компании – месяцем бесплатного пользования IP TV. И, конечно, всем без исключения – яркий шарик в корпоративных цветах «Морса» и хорошее настроение! Акция пройдет с 12 до трех часов неподалеку от фонтана в парке!и