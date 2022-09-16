В средней школе №6 состоялось мероприятие, посвященное Дню народного единства

«Без прошлого нет будущего» – под таким девизом в средней школе №6 накануне Дня народного единства состоялось очередное мероприятие.

В приветственной речи много говорили о Великой отечественной войне, об ужасах того времени. А главное – о жизни той, кому мероприятие посвящено. Впрочем, знакомьтесь сами –Вера Захаровна Хоружая. В школьном дворе установлен памятник-бюст партизанской активистки. Его создателем стал белорусский скульптор-монументалист ЗаИр Азгур. Кстати, в Мозыре имя Веры Хоружей носит детская библиотека и одна из улиц микрорайона «Заречный». Далее в программе – стихи и танцы. С поэтическими и музыкальными номерами школьники выступили перед такими же юными ребятами. По окончанию творческой программы учащиеся школы, педагоги и гости возложили цветы к памятнику нашей землячки. Подытожили тем, что свою историю помнить необходимо. Как, собственно, и ее героев. Екатерина Горбачёва, Юрий Горобец. ТКМ