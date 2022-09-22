Дети с симптомами ОРВИ могут находиться дома до 5 дней без больничного. Такую информацию озвучил Минздрав

На период высокого подъема заболеваемости вирусными инфекциями, в случае отсутствия обучающихся на занятиях (в дошкольных учреждениях, школах, гимназиях, колледжах, университетах и т.д.) в течение 5 дней в связи с возникновением у них острых респираторных вирусных заболеваний, предоставление справки о временной нетрудоспособности не требуется, информирует Министерство здравоохранения. Информация о принятом Минздравом решении направлена в Министерство образования. Указанное решение регулируется письмом Минздрава и действует до особого распоряжения.