Открытие выставки «Фарбы Палесся» состоится в пятницу, 23 сентября. В день открытия вход для всех желающих – бесплатный

Популярный вернисаж «Фарбы Палесся» традиционно открывается в сентября. Это творческий подарок художников Мозыря ко Дню рождения любимого города. Почти 30 лет назад идею проекта воплотил известный мозырский художник Николай Дуброва. Сегодня – время его учеников, коллег и последователей. В одном пространстве объединяются совершенно разные работы. Они отличаются друг от друга размером, формой и материалом, фактурой и стилистикой, техникой исполнения и цветовым настроем. И, в то же время, объединяются темой любви к родному краю и людям. Главная особенность выставки – её участниками могут стать как художники с большим опытом, так и начинающие авторы. «Фарбы Палесся» будут экспонироваться в Выставочном зале Мозыря. Открытие 23 сентября в 17.00. В день открытия вход бесплатный.