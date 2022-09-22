Мозыряне присоединились к Единому Дню безопасности

Возле торгового центра «Бобровский» сегодня было необычно оживлено. Министерство по чрезвычайным ситуациям инициировало 22 сентября проведение в республике Единого дня безопасности. В Мозыре проект реализовали креативно. Несмотря на нелетную погоду, субъекты профилактики организовали многочисленные интерактивные площадки, цель которых – привлечь внимание к вопросам безопасности. Санитарные врачи продвигали в массы гигиену, профилактику заболеваний системы кровообращения, учили правильно мыть руки.

Мозыряне поддержали безопасную инициативу. Активно измеряли давление, считали количество микробов на руках. В числе главных активистов – представители золотого возраста, подопечные Территориального центра социального обслуживания населения. На мероприятии себе занятие нашли, как говорится, и стар, и млад. В акции по пропаганде безопасности приняли участие, санстанция, Мозырьгаз. У спасателей вообще была готовая яркая интерактивная площадка, с которой они успешно гастролируют по общегородским мероприятиям, и эта площадка всегда пользуется популярностью. Яркие буклеты, массивная техника, а еще в спецоборудовании можно зайти в наполненную дымом палатку и почувствовать себя настоящим пожарным. Свою лепту в пропаганду безопасности внесли и представители Мозырского отдела ГАИ. Нынешний Единый день безопасности совпал со Всемирным днем без автомобиля. Поэтому экологи тоже стали активными участниками акции, призывали мозырян отказаться от авто хотя бы на день во блага планеты. А тем, кто все-таки не смог отказаться от использования личного автомобиля, экологи предлагали поучаствовать в абсолютно безвозмездной и, кстати, что важно – без штрафов акции – и измерить выбросы СО-СН и дымности у своего транспортного средства. Акция протяженностью в несколько часов охватила десятки мозырян. Проведение подобных мероприятий, где затрагиваются вопросы безопасной жизнедеятельности, продолжатся.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ