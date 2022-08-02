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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

В Наровлянском районе задержали местного жителя, который позвонил в милицию с ложным сообщением о минировании здания МРЭО ГАИ Мозыря

2 августа 2022, 18:32

Телефонный звонок об опасности поступил 28 июля в Мозырский РОВД. Тревога оказалась ложной, взрывного устройства в МРЭО ГАИ не обнаружили. Сотрудники собственной безопасности МВД установили, что телефонным хулиганом оказался 19-летний житель Наровлянского района. Его задержали при поддержке СОБРа на следующий день. По словам подозреваемого, он не сдал внутренний экзамен в автошколе ДОСААФ, а родителям соврал, что испытание прошел, оставалось лишь подтвердить в ГАИ. В день происшествия родственники сами привезли сына в Мозырь в МРЭО. Он понимал, что ложь вскроется, поэтому решился на крайние меры. Попросил у прохожей женщины телефон и сообщил о минировании. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности.

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