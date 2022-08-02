В Наровлянском районе задержали местного жителя, который позвонил в милицию с ложным сообщением о минировании здания МРЭО ГАИ Мозыря

Телефонный звонок об опасности поступил 28 июля в Мозырский РОВД. Тревога оказалась ложной, взрывного устройства в МРЭО ГАИ не обнаружили. Сотрудники собственной безопасности МВД установили, что телефонным хулиганом оказался 19-летний житель Наровлянского района. Его задержали при поддержке СОБРа на следующий день. По словам подозреваемого, он не сдал внутренний экзамен в автошколе ДОСААФ, а родителям соврал, что испытание прошел, оставалось лишь подтвердить в ГАИ. В день происшествия родственники сами привезли сына в Мозырь в МРЭО. Он понимал, что ложь вскроется, поэтому решился на крайние меры. Попросил у прохожей женщины телефон и сообщил о минировании. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности.