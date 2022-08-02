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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

День памяти пророка Ильи православные христиане отмечают ежегодно 2 августа

2 августа 2022, 18:33

День памяти пророка Илии (Ильин день) православные христиане отмечают ежегодно 2 августа. Илью-пророка славянские народы почитают наряду с Николаем Чудотворцем. История Ильина дня восходит к событиям времён царя Ахава. Этот ветхозаветный персонаж, сын и наследник Амврия, избрал языческую веру, подчинившись воле супруги. Все попытки пророка вразумить правителя были тщетны, и тогда Илья наслал на Израильское царство засуху. Продолжалась она долгих три года. Сам пророк всё это время жил в пустыне, питался едой, что приносили ангел и вороны. Согласно Священному Писанию, пророк скрывался, молился, в итоге жрецы Ваала были посрамлены Илиёй во время жертвоприношения на горе Кармель. Устроено оно было для сравнения могущества Яхве и Ваала.
Власть Илии над дождём и засухой признавали в Древней Греции и на Ближнем Востоке, так и зародился крестьянский культ пророка. Он низводил небесный огонь для вразумления грешников, воскресил отрока сарептской вдовы, разговаривал с самим Богом.
Славяне считали Илью повелителем дождей, молний и плодородия. Его образ нередко переплетался с образом бога-громовержца. Святому молились об избавлении от засухи и хорошем урожае. А благодаря совпадению праздничных дат Илья-пророк считается покровителем ВДВ в странах бывшего СССР.

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