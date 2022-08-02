День памяти пророка Илии (Ильин день) православные христиане отмечают ежегодно 2 августа. Илью-пророка славянские народы почитают наряду с Николаем Чудотворцем. История Ильина дня восходит к событиям времён царя Ахава. Этот ветхозаветный персонаж, сын и наследник Амврия, избрал языческую веру, подчинившись воле супруги. Все попытки пророка вразумить правителя были тщетны, и тогда Илья наслал на Израильское царство засуху. Продолжалась она долгих три года. Сам пророк всё это время жил в пустыне, питался едой, что приносили ангел и вороны. Согласно Священному Писанию, пророк скрывался, молился, в итоге жрецы Ваала были посрамлены Илиёй во время жертвоприношения на горе Кармель. Устроено оно было для сравнения могущества Яхве и Ваала.
Власть Илии над дождём и засухой признавали в Древней Греции и на Ближнем Востоке, так и зародился крестьянский культ пророка. Он низводил небесный огонь для вразумления грешников, воскресил отрока сарептской вдовы, разговаривал с самим Богом.
Славяне считали Илью повелителем дождей, молний и плодородия. Его образ нередко переплетался с образом бога-громовержца. Святому молились об избавлении от засухи и хорошем урожае. А благодаря совпадению праздничных дат Илья-пророк считается покровителем ВДВ в странах бывшего СССР.
День памяти пророка Ильи православные христиане отмечают ежегодно 2 августа
День памяти пророка Илии (Ильин день) православные христиане отмечают ежегодно 2 августа. Илью-пророка славянские народы почитают наряду с Николаем Чудотворцем. История Ильина дня восходит к событиям времён царя Ахава. Этот ветхозаветный персонаж, сын и наследник Амврия, избрал языческую веру, подчинившись воле супруги. Все попытки пророка вразумить правителя были тщетны, и тогда Илья наслал на Израильское царство засуху. Продолжалась она долгих три года. Сам пророк всё это время жил в пустыне, питался едой, что приносили ангел и вороны. Согласно Священному Писанию, пророк скрывался, молился, в итоге жрецы Ваала были посрамлены Илиёй во время жертвоприношения на горе Кармель. Устроено оно было для сравнения могущества Яхве и Ваала.