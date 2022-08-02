С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

«
»
 
Рубрика: Новости

Экзамена по иностранному языку больше не будет. Какие испытания ждут школьников в 2023 году?

2 августа 2022, 18:34

Экзамены после 9-го и 11-го класса в этом учебном году будут проходить иначе. В 2023-м девятиклассников ждет четыре испытания (раньше было три), а выпускников — два (раньше было четыре). Это прописали в инструктивно-методическом письме. Оно размещено на сайте Национального образовательного портала. После 9-го класса надо будет сдавать: белорусский язык (изложение), русский язык (изложение), математику (письменная работа), историю Беларуси (билет). Из новшеств – история Беларуси. Ее раньше сдавали в 11-ом классе. В связи с тем, что испытание по истории Беларуси переносится в9-й класс, с 1 сентября у девятиклассников вводится учебный модуль «Великая Отечественная война». А 11-тиклассникам необходимо будет сдавать централизованный экзамен по русскому или белорусскому языку (на выбор), ЦЭ по математике. Раньше это были русский или белорусский по выбору, математика, иностранный язык и история Беларуси. Экзамен по иностранному, который ввели в 2013 году, школьникам больше сдавать не придется.

Комментарии запрещены
«
»