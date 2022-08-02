Экзамена по иностранному языку больше не будет. Какие испытания ждут школьников в 2023 году?

Экзамены после 9-го и 11-го класса в этом учебном году будут проходить иначе. В 2023-м девятиклассников ждет четыре испытания (раньше было три), а выпускников — два (раньше было четыре). Это прописали в инструктивно-методическом письме. Оно размещено на сайте Национального образовательного портала. После 9-го класса надо будет сдавать: белорусский язык (изложение), русский язык (изложение), математику (письменная работа), историю Беларуси (билет). Из новшеств – история Беларуси. Ее раньше сдавали в 11-ом классе. В связи с тем, что испытание по истории Беларуси переносится в9-й класс, с 1 сентября у девятиклассников вводится учебный модуль «Великая Отечественная война». А 11-тиклассникам необходимо будет сдавать централизованный экзамен по русскому или белорусскому языку (на выбор), ЦЭ по математике. Раньше это были русский или белорусский по выбору, математика, иностранный язык и история Беларуси. Экзамен по иностранному, который ввели в 2013 году, школьникам больше сдавать не придется.