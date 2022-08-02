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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

На Мозырщине механизатора уволили за кражу. Он устроился обратно и вновь украл

2 августа 2022, 18:30

Рейдовая группа Мозырского РОВД выехала в д. Малые Зимовищи. Поступила информация о том, что 45-летний механизатор КСУП «Слободское им.Ленина» занимается хищением солярки и комбикорма. С санкции прокурора милиционеры провели осмотр места жительства сельчанина. В гараже нашли 50 л окрашенного дизтоплива и мешки с комбикормом. Хозяин подворья рассказал, что работает на молочно-товарной ферме раздатчиком. 15 июля с вверенного ему трактора он слил топливо и забрал себе мешки с комбикормом. Дизельное топливо и комбикорм переданы в хозяйство. Мужчину привлекут к ответственности в виде штрафа в размере от 2 до 30 базовых величин. В прошлом году он попадался на аналогичном правонарушении и был уволен. В этом году он вновь устроился и продолжил воровать.

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