На Мозырщине механизатора уволили за кражу. Он устроился обратно и вновь украл

Рейдовая группа Мозырского РОВД выехала в д. Малые Зимовищи. Поступила информация о том, что 45-летний механизатор КСУП «Слободское им.Ленина» занимается хищением солярки и комбикорма. С санкции прокурора милиционеры провели осмотр места жительства сельчанина. В гараже нашли 50 л окрашенного дизтоплива и мешки с комбикормом. Хозяин подворья рассказал, что работает на молочно-товарной ферме раздатчиком. 15 июля с вверенного ему трактора он слил топливо и забрал себе мешки с комбикормом. Дизельное топливо и комбикорм переданы в хозяйство. Мужчину привлекут к ответственности в виде штрафа в размере от 2 до 30 базовых величин. В прошлом году он попадался на аналогичном правонарушении и был уволен. В этом году он вновь устроился и продолжил воровать.