В Мозыре работник сельхозпредприятия продавал солярку

Ночью 12 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Мозырского РОВД досмотрели автомобиль 32 –летнего жителя района. В багажнике «Шевроле» были обнаружены канистры с окрашенным дизельным топливом. Также правоохранители осмотрели домовладения сельчанина и нашли еще 140 литров солярки. Всего изъяли 220 литров топлива. Как пояснил владелец, топливо он приобрел у работника КСУП «Козенки-Агро». В ходе дальнейшей проверки при осмотре топливного бака автомобиля 31-летнего работника сельхозпредприятия обнаружили 50 литров окрашенного дизельного топлива. По данным фактам начат административный процесс. Топливо и автомобиль изъяты. По окончанию проверки солярка будет возвращена сельхозпредприятию.