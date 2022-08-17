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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Рабочая встреча с представителями малого и среднего бизнеса

17 августа 2022, 18:08

В малый зал райисполкома пригласили представителей бизнеса. Эта встреча не случайна. Развитие малого и среднего предпринимательства – одна из важнейших задач развития района. Ежегодно наблюдается прирост действующих субъектов хозяйствования. На долю Мозырского района в количестве средних и микро-, малых организаций Гомельской области приходится более 8 %, это самый большой удельный вес среди крупных районов, не учитывая Гомель. За январь-июль 2022 года в районе создана 31 организация. С целью вовлечения населения в экономическую деятельность посредством организации предпринимательской деятельности и обеспечения самозанятости управлением по труду, занятости и социальной защите Мозырского райисполкома оказывается содействие безработным гражданам в организации предпринимательской деятельности путем оказания консультативной и правовой помощи, а также предоставлением финансовой поддержки в виде субсидий, за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. За январь-июнь 2022 года из средств Фонда 12 безработным оказана финансовая помощь в виде субсидии для организации индивидуальной предпринимательской и ремесленной деятельности на сумму более 40 тыс. рублей. В Мозырском районе имеются временно незадействованные, но готовые к эксплуатации производственные помещения, свободные земельные участки, предлагаемые для реализации инвестиционных проектов и организации производств и создания новых рабочих мест, определено 14 инвестиционных площадок и 1 площадка в Наровлянском районе.

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