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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

С 10 по 12 августа на территории Мозырского района прошла акция под условным названием «Стоп парковка»

17 августа 2022, 18:11

На протяжении двух дней, с 10 по 12 августа госавтоинспекторы совместно с представителями райисполкома провели акцию под условным названием «Стоп парковка!». Цель – привлечь внимание общественности к актуальным проблемам нецелевого использования парковочных мест для инвалидов, повышение уровня сознания Правил дорожного движения води. Отработали парковки возле крупных торговых центров. Водителей, которые неправомерно заняли стоянку транспортного средства, отведенного для людей с ограниченными возможностями, привлекли к ответственности. За это нарушение предусмотрен штраф в размере двух базовых величин.

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