С 10 по 12 августа на территории Мозырского района прошла акция под условным названием «Стоп парковка»

На протяжении двух дней, с 10 по 12 августа госавтоинспекторы совместно с представителями райисполкома провели акцию под условным названием «Стоп парковка!». Цель – привлечь внимание общественности к актуальным проблемам нецелевого использования парковочных мест для инвалидов, повышение уровня сознания Правил дорожного движения води. Отработали парковки возле крупных торговых центров. Водителей, которые неправомерно заняли стоянку транспортного средства, отведенного для людей с ограниченными возможностями, привлекли к ответственности. За это нарушение предусмотрен штраф в размере двух базовых величин.