У волонтеров поисково-спасательного отряда «Симуран» работы не мало. Подросток поссорится с родителями и уйдет из дома, кто-то выйдет на улицу и исчезнет в неизвестном направлении или чаще всего: человек отправится за грибами и заблудится. Такая ситуация и произошла 10 августа. Поисковикам пришлось экстренно отреагировать и отправиться в Юровичи на поиски мужчины. Сначала было сообщение от грибника, он не может выйти к дому. К делу подключились сотрудники милиции, МЧС, родственники пропавшего и волонтеры спасательной бригады. Дальше как в фильме: ночные поиски, прочесывание леса, биллинг мобильного телефона…
Симуран – персонаж славянской мифологии, который по легенде помогал отвергнутым богами людям. Его изображение находится на логотипе поисково-спасательного отряда с одноименным названием. Он действует в Гомельской области уже почти 10 лет. Некоммерческая волонтерская организация в своем составе имеет 3 подразделения: гомельское, жлобинское и мозырское. Каждая операция по поиску человека начинается после звонка из розыскного отдела милиции.
Поисковики напоминают: в лес лучше надевать яркую одежду, обязательно брать с собой перекус и воду, средства для розжига костра…Запоминайте любые ориентиры, которые будут попадаться вам на пути.
Стать волонтером поисково-спасательного отряда может любой, кто достиг совершеннолетнего возраста и самостоятельно принял решение участвовать в поисковых мероприятиях.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Симуран» всегда готовы прийти на помощь и отправиться на поиски пропавшего человека
У волонтеров поисково-спасательного отряда «Симуран» работы не мало. Подросток поссорится с родителями и уйдет из дома, кто-то выйдет на улицу и исчезнет в неизвестном направлении или чаще всего: человек отправится за грибами и заблудится. Такая ситуация и произошла 10 августа. Поисковикам пришлось экстренно отреагировать и отправиться в Юровичи на поиски мужчины. Сначала было сообщение от грибника, он не может выйти к дому. К делу подключились сотрудники милиции, МЧС, родственники пропавшего и волонтеры спасательной бригады. Дальше как в фильме: ночные поиски, прочесывание леса, биллинг мобильного телефона…