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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Симуран» всегда готовы прийти на помощь и отправиться на поиски пропавшего человека

17 августа 2022, 18:52

У волонтеров поисково-спасательного отряда «Симуран» работы не мало. Подросток поссорится с родителями и уйдет из дома, кто-то выйдет на улицу и исчезнет в неизвестном направлении или чаще всего: человек отправится за грибами и заблудится. Такая ситуация и произошла 10 августа. Поисковикам пришлось экстренно отреагировать и отправиться в Юровичи на поиски мужчины. Сначала было сообщение от грибника, он не может выйти к дому. К делу подключились сотрудники милиции, МЧС, родственники пропавшего и волонтеры спасательной бригады. Дальше как в фильме: ночные поиски, прочесывание леса, биллинг мобильного телефона…
Симуран – персонаж славянской мифологии, который по легенде помогал отвергнутым богами людям. Его изображение находится на логотипе поисково-спасательного отряда с одноименным названием. Он действует в Гомельской области уже почти 10 лет. Некоммерческая волонтерская организация в своем составе имеет 3 подразделения: гомельское, жлобинское и мозырское. Каждая операция по поиску человека начинается после звонка из розыскного отдела милиции.
Поисковики напоминают: в лес лучше надевать яркую одежду, обязательно брать с собой перекус и воду, средства для розжига костра…Запоминайте любые ориентиры, которые будут попадаться вам на пути.
Стать волонтером поисково-спасательного отряда может любой, кто достиг совершеннолетнего возраста и самостоятельно принял решение участвовать в поисковых мероприятиях.

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