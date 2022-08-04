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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

В Ельском районе произошло ДТП. Есть пострадавшие

4 августа 2022, 18:17

2 августа в Ельске девушка-водитель 1999 года рождения на автомобиле «Рено», на обозначенном перекрестке при повороте налево не уступила дорогу мотоциклу «Минск», им управлял гражданин 2003 года рождения. Мотоцикл двигался во встречном направлении. Произошло столкновение. В результате ДТП пассажирка мотоцикла, несовершеннолетняя, 2004 года рождения, была доставлена в больницу. Медики диагностировали «закрытый перелом ключицы».ГАИ ищет очевидцев данного происшествия. Если вы обладаете значимой информацией или записью с видеорегистратора, просьба обратиться в отдел ГАИ Мозырского РОВД по адресу: Мозырь, ул.Ленинская, 64, либо по короткому номеру 102.

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