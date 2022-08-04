В Ельском районе произошло ДТП. Есть пострадавшие

2 августа в Ельске девушка-водитель 1999 года рождения на автомобиле «Рено», на обозначенном перекрестке при повороте налево не уступила дорогу мотоциклу «Минск», им управлял гражданин 2003 года рождения. Мотоцикл двигался во встречном направлении. Произошло столкновение. В результате ДТП пассажирка мотоцикла, несовершеннолетняя, 2004 года рождения, была доставлена в больницу. Медики диагностировали «закрытый перелом ключицы».ГАИ ищет очевидцев данного происшествия. Если вы обладаете значимой информацией или записью с видеорегистратора, просьба обратиться в отдел ГАИ Мозырского РОВД по адресу: Мозырь, ул.Ленинская, 64, либо по короткому номеру 102.