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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Председатель Белорусского союза женщин УВД Гомельского облисполкома Светлана Русак: «Женщины – это огромная сила»

4 августа 2022, 18:15

В Мозырском РОВД прошла встреча сотрудниц с председателем первичной организации «Белорусский союз женщин» УВД Гомельского облисполкома, старшим инспектором по особым поручениям отдела идеологической работы УВД Гомельского облисполкома Светланой Русак.
Образ женщины в обществе за последние годы существенно изменился: от мамы, хранительницы домашнего очага, до личности, которая строит планы и самостоятельно достигает поставленных целей. «Союз женщин МВД» создан как раз-таки для того, чтобы помогать представительницам прекрасного пола объединять свои силы и вместе решать важные задачи.
Еще один повод для встречи – оказать помощь нуждающимся семьям сотрудников правоохранительных органов. Председатель первичной организации «Белорусский союз женщин» УВД Гомельского облисполкома, старший инспектор по особым поручениям отдела идеологической работы УВД Гомельского облисполкома Светланой Русак посетила семью участкового инспектора милиции Алексея Пилипенко и семью командира отделения патрульно-постовой службы милиции старшего прапорщика Евгения Баранова. В этот день без подарка не остался никто. Детям вручили игрушки и сладости, взрослым – подарочные сертификаты. Светлана уверяет, что женский союз – это огромная сила, которая способна решить многие проблемы.
Екатерина Горбачёва, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ

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