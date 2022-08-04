В Мозырском РОВД прошла встреча сотрудниц с председателем первичной организации «Белорусский союз женщин» УВД Гомельского облисполкома, старшим инспектором по особым поручениям отдела идеологической работы УВД Гомельского облисполкома Светланой Русак.
Образ женщины в обществе за последние годы существенно изменился: от мамы, хранительницы домашнего очага, до личности, которая строит планы и самостоятельно достигает поставленных целей. «Союз женщин МВД» создан как раз-таки для того, чтобы помогать представительницам прекрасного пола объединять свои силы и вместе решать важные задачи.
Еще один повод для встречи – оказать помощь нуждающимся семьям сотрудников правоохранительных органов. Председатель первичной организации «Белорусский союз женщин» УВД Гомельского облисполкома, старший инспектор по особым поручениям отдела идеологической работы УВД Гомельского облисполкома Светланой Русак посетила семью участкового инспектора милиции Алексея Пилипенко и семью командира отделения патрульно-постовой службы милиции старшего прапорщика Евгения Баранова. В этот день без подарка не остался никто. Детям вручили игрушки и сладости, взрослым – подарочные сертификаты. Светлана уверяет, что женский союз – это огромная сила, которая способна решить многие проблемы.
Екатерина Горбачёва, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ
Председатель Белорусского союза женщин УВД Гомельского облисполкома Светлана Русак: «Женщины – это огромная сила»
В Мозырском РОВД прошла встреча сотрудниц с председателем первичной организации «Белорусский союз женщин» УВД Гомельского облисполкома, старшим инспектором по особым поручениям отдела идеологической работы УВД Гомельского облисполкома Светланой Русак.