Новые возможности без дополнительной оплаты. Интернет-провайдер Морс предлагает современную версию IP TV

Телевизор сегодня не просто передает на экран телевизионный сигнал, он выполняет функцию домашнего мультимедийного центра. Компания Морс предлагает по максимуму использовать возможности современной техники. С недавних пор Морс внедряет современную версию IP TV. Посредством этой технологии телевизор без дополнительных проводов и лишних устройств сможет принимать около 140 каналов в отличном качестве и с возможностью управления контентом. Посмотреть фильм без надоедливой рекламы, в удобное время, поставить на паузу или посмотреть вчерашнюю серию… Уже сегодня многие абоненты МОРСа пользуются новыми возможностями без дополнительной оплаты.

Современные цифровые технологии сегодня активно внедряются во все сферы деятельности. Интернет-провайдер Морс некоторое время назад запустил современную версию IP TV. Испытательный период завершился и сегодня цифровое или ip телевидение уже включают в комплексные тарифные планы. Проще говоря, если у абонента уже подключены две услуги провайдера: есть интернет и кабельное от Морс, третью услугу – IP TV, или, как его теперь называют Морс ТВ добавляют автоматически.

Рассказывает Алексей Ясько, радиомонтер по обслуживанию сетей ТВ и РВ Сервисного унитарного предприятия «Новые технологии-Телеком»: «На данный момент IP TV включается в комплексные тарифные планы такие, как «Вместе», «Вместе +», «Вместе 50» с этими тарифами ip телевидение подключается автоматически, то есть, если человек подключается к этим тарифным планам, то IP TV ему идет бонусом. Услуга IP TV достаточно востребована, потому что она имеет значительные преимущества перед каким-либо еще телевидением, хотя бы в том, что можно посмотреть любую передачу, отложить, остановить ее просмотр, так же передачу можно смотреть без рекламы, можно уйти в любой момент и не пропускать какой-то интересный отрывок любой передачи, которую вы смотрите».

Простое и понятное меню, качественная четкая картинка, возможность управлять контентом… Выбрать можно и наполняемость пакета: базовую, расширенную или добавить клубнички. Настроить цифровое телевиденье могут все абоненты МОРСа. Главное условие – наличие интернет – соединения. Специалисты техподдержки готовы так же «прокачать» устаревшие телевизоры.

Рассказывает Алексей Ясько, радиомонтер по обслуживанию сетей ТВ и РВ Сервисного унитарного предприятия «Новые технологии-Телеком»: «Чтобы подключить ip tv достаточно позвонить по номерам телефонов технической поддержки, сказать, что я ваш абонент, у меня есть какой-то тарифный план, не важно абсолютно любой и сказать о том, что я хочу подключитьip телевидение и ровно с этого момента можно будет подключить. Если у абонента телевизор, который не соответствует техническим требованиям и характеристикам, это какая-то устаревшая модель, эту проблему можно решить, можно купить специальную приставку смарт бокс и подключить через него».

Подключив МорсТВ, телевидение в прямом смысле можно будет носить в кармане и смотреть в любой точке, где есть интернет. Новую услугу возможно настроить не только на телевизоре, но и на планшете, ноутбуке или смартфоне. Решили попробовать – звоните по телефонам, указанным на экране. «Новые технологии» готовы прийти в каждый дом!

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