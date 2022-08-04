«Полесские зори» в 13 раз объединят сильных духом людей. Самый масштабный фестиваль инвалидов-колясочников стартует завтра на Мозырщине

С 5 по 7 августа 2022 года в Наровлянском районе Гомельской области пройдёт 13 открытый республиканский туристский слёт инвалидов-колясочников «Полесские зори». Открытый республиканский туристский слёт является самым массовым туристским слётом среди инвалидов-колясочников в Республике Беларусь. В 2022 году участвует 16 команд, в том числе команда из Российской Федерации. Поддержите сильных духом людей! Приходите! Торжественное открытие 13 открытого республиканского туристского слёта инвалидов-колясочников «Полесские зори» пройдёт 5 августа 2022 года по адресу: Наровлянский район, урочище «Барбаров». Трасса Мозырь – Наровля, до указателя на повороте «Санаторий «Полесье». Время открытия – 14:00.