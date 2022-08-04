Милиция в Калинковичах изъяла незаконно хранящееся оружие

Житель Калинковичского района хранил охотничье ружье, патроны, газовый пистолет, порох. На весь этот внушительный арсенал у 55-летнего сельчанина, понятное дело, не было разрешающих документов. Боеприпасы обнаружили оперативники Гомельского ГУБОПиК МВД Беларуси. Порох, которого было 100 граммов, как заключил эксперт, пригоден для выстрелов. По факту нарушения возбуждено дело. Милиционеры призывают не шутить с вооружением и всегда его сдавать. Если же они сами придут за ним – хозяев ждут серьезные неприятности.