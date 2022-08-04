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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Милиция в Калинковичах изъяла незаконно хранящееся оружие

4 августа 2022, 18:19

Житель Калинковичского района хранил охотничье ружье, патроны, газовый пистолет, порох. На весь этот внушительный  арсенал у 55-летнего сельчанина, понятное дело, не было разрешающих документов. Боеприпасы обнаружили оперативники Гомельского ГУБОПиК МВД Беларуси. Порох, которого было 100 граммов, как заключил эксперт, пригоден для выстрелов. По факту нарушения возбуждено дело. Милиционеры призывают не шутить с вооружением и всегда его сдавать. Если же они сами придут за ним – хозяев ждут серьезные неприятности.

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