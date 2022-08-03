Очередную волну коронавируса в Беларуси ожидают уже этой осенью. В стране достаточно вакцины для вакцинации и ревакцинации от коронавирусной инфекции. На предприятиях Мозырщины полным ходом идет прививочная кампания.
В силу сложившихся событийных обстоятельств, о коронавирусе практически забыли. Ковид-19 затерялся в информационной повестке.Забыли о масках, о социальной дистанции, но вирус остался среди людей, просто затих в ожидании своего часа. Очередную волну коронавируса в Беларуси ожидают осенью. Работник Мозырского райжилкомхоза Сергей Филипоненко не понаслышке знает, насколько страшна эта болезнь и ее последствия. 2 года назад от КОВИД-19 скончалась его жена, Медики боролись за жизнь и Сергея Ивановича. Поэтому когда была объявлена вакцинация, он без малейших сомнений пошел прививаться. Сергей Филипоненко в числе многих работников райжилкомхоза, кто решил себя обезопасить ревакцинацией. В целом, процент привитых от КОВИд-19 по предприятию составляет более 50-ти. Кто-то ревакцинируется в торговых центрах, в прививочных кабинетах медучреждений, а кто-то непосредственно в райжилкомхозе. Когда набирается группа в несколько десятков людей, приглашают медработников.
Специалисты прогнозируют рост заболеваемости уже в начале сентября. В связи с этим Минздрав рекомендует всем активно вакцинироваться, а кто это уже ранее делал – то ревакцинироваться. Также в ведомстве предположили, что коронавирус перейдет в разряд сезонных заболеваний – как ОРВИ или грипп, вспышки будут осенью и зимой.
Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Продолжается прививочная кампания. Дозу вакцины сегодня получили мозырские коммунальники
Очередную волну коронавируса в Беларуси ожидают уже этой осенью. В стране достаточно вакцины для вакцинации и ревакцинации от коронавирусной инфекции. На предприятиях Мозырщины полным ходом идет прививочная кампания.