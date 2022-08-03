Где точно планируется строить храм Александра Невского? Предполагаемые сроки строительства? И можно ли выбрать иную площадку? Общественные обсуждения

Где точно у территории лесопарка планируется строить храм Александра Невского? Какие предполагаемые сроки строительства? И можно ли выбрать иную площадку? Ответы на эти и другие вопросы искали и получили участники открытых общественных обсуждений. Диалог двух сторон состоялся в большом зале райисполкома. Тема будущей стройки возле зеленой зоны, так любимой спортсменами, вызвала большой резонанс. Мозыряне собирали подписи против возведения храма на этой локации, значительную активность проявили в режиме онлайн — комментарии в соцсетях появлялись один за одним. А вот количество тех, кто пришел на обсуждения оказалось небольшим. Свою позицию и опасения высказали представители спортивного сообщества. Аргументы «против строительства» привели жители 5-го микрорайона. В свою очередь, иерей Александр Бушлеков (он выступает представителем заказчика объекта — Туровской епархии) дал ответы на вопросы, касаемые назначения храма и его месторасположения, вырубки деревьев и будущих зеленых насаждений… Судьба нашумевшего проекта будет решаться на градостроительном совете Мозырского района.