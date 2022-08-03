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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Где точно планируется строить храм Александра Невского? Предполагаемые сроки строительства? И можно ли выбрать иную площадку? Общественные обсуждения

3 августа 2022, 18:55

Где точно у территории лесопарка планируется строить храм Александра Невского? Какие предполагаемые сроки строительства? И можно ли выбрать иную площадку? Ответы на эти и другие вопросы искали и получили участники открытых общественных обсуждений. Диалог двух сторон состоялся в большом зале райисполкома. Тема будущей стройки возле зеленой зоны, так любимой спортсменами, вызвала большой резонанс. Мозыряне собирали подписи против возведения храма на этой локации, значительную активность проявили в режиме онлайн — комментарии в соцсетях появлялись один за одним. А вот количество тех, кто пришел на обсуждения оказалось небольшим. Свою позицию и опасения высказали представители спортивного сообщества. Аргументы «против строительства» привели жители 5-го микрорайона. В свою очередь, иерей Александр Бушлеков (он выступает представителем заказчика объекта — Туровской епархии) дал ответы на вопросы, касаемые назначения храма и его месторасположения, вырубки деревьев и будущих зеленых насаждений… Судьба нашумевшего проекта будет решаться на градостроительном совете Мозырского района. 

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