С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

«
»
 
Рубрика: Новости

Мозырский комитет «БРСМ» дал старт благотворительной акции «В школу с Добрым Сердцем»

3 августа 2022, 18:50

Благотворительная акция «В школу с Добрым Сердцем» – это традиционный проект союза молодежи, направленный на оказании адресной социальной поддержки многодетным, неполным, попавшим в сложную жизненную ситуацию семьям, испытывающим трудности при подготовке детей к учебному году, а также детским интернатным учреждениям.
Акция проходит в 2 этапа. Во время первого волонтеры движения «Доброе Сердце» организовывают в торговых центрах, магазинах пункты сбора канцелярских и спортивных принадлежностей, товаров для детского творчества, развивающих настольных игр, учебных пособий, школьной одежды, обуви. На втором этапе районный комитет формирует подарки и передает их семьям, которые нуждаются в нашей помощи.
Акция продлится до 15 сентября. Принять участие может каждый желающий, оставив любую покупку в копилке «Доброго Сердца» (место расположения пунктов сбора будет объявлено дополнительно) либо принести подарки для школьников в районный комитет по адресу: ул. Интернациональная, 59.

Комментарии запрещены
«
»