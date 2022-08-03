Благотворительная акция «В школу с Добрым Сердцем» – это традиционный проект союза молодежи, направленный на оказании адресной социальной поддержки многодетным, неполным, попавшим в сложную жизненную ситуацию семьям, испытывающим трудности при подготовке детей к учебному году, а также детским интернатным учреждениям.
Акция проходит в 2 этапа. Во время первого волонтеры движения «Доброе Сердце» организовывают в торговых центрах, магазинах пункты сбора канцелярских и спортивных принадлежностей, товаров для детского творчества, развивающих настольных игр, учебных пособий, школьной одежды, обуви. На втором этапе районный комитет формирует подарки и передает их семьям, которые нуждаются в нашей помощи.
Акция продлится до 15 сентября. Принять участие может каждый желающий, оставив любую покупку в копилке «Доброго Сердца» (место расположения пунктов сбора будет объявлено дополнительно) либо принести подарки для школьников в районный комитет по адресу: ул. Интернациональная, 59.
Мозырский комитет «БРСМ» дал старт благотворительной акции «В школу с Добрым Сердцем»
Благотворительная акция «В школу с Добрым Сердцем» – это традиционный проект союза молодежи, направленный на оказании адресной социальной поддержки многодетным, неполным, попавшим в сложную жизненную ситуацию семьям, испытывающим трудности при подготовке детей к учебному году, а также детским интернатным учреждениям.