10 августа после часа ночи поступило сообщение о пожаре дачного дома в д. Загорины Мозырского района. Работники МЧС оперативно прибыли к месту тревожного вызова. При проведении разведки в горящей комнате на полу спасатели обнаружили сильно обгоревшее тело мужчины, впоследствии оказалось, это хозяин, пенсионер, 1949 г.р. Причина пожара устанавливается. Основная версия – огонь возник из-за непотушенной сигареты. МЧС предупреждает, неосторожное обращение с огнем – это основная причина всех происходящих пожаров, поэтому призывает к предельной осторожности.
На пожаре в Мозырском районе погиб пенсионер
10 августа после часа ночи поступило сообщение о пожаре дачного дома в д. Загорины Мозырского района. Работники МЧС оперативно прибыли к месту тревожного вызова. При проведении разведки в горящей комнате на полу спасатели обнаружили сильно обгоревшее тело мужчины, впоследствии оказалось, это хозяин, пенсионер, 1949 г.р. Причина пожара устанавливается. Основная версия – огонь возник из-за непотушенной сигареты. МЧС предупреждает, неосторожное обращение с огнем – это основная причина всех происходящих пожаров, поэтому призывает к предельной осторожности.