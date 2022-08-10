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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

В Калинковичском районе милиционеры обнаружили и уничтожили 160 килограммов конопли

10 августа 2022, 18:41

В Калинковичском районе недалеко от деревни Новая Антоновка сотрудники наркоконтроля обнаружили плантацию дикорастущей конопли. Площадь участка около половины гектара. В последующем, наркозелье путем скашивания и закапывания уничтожили работники лесхоза. Общий вес составил порядка 160 килограммов.
Напоминаем, в настоящий момент в Гомельской области проводится специальная программа «Мак». Главные задачи – блокировка доступа наркопотребителей к дикорастущим зарослям конопли, выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений, а также осуществление мероприятий, направленных на устранение причин и условий, способствующих распространению наркотических средств растительного происхождения.

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