В Калинковичском районе недалеко от деревни Новая Антоновка сотрудники наркоконтроля обнаружили плантацию дикорастущей конопли. Площадь участка около половины гектара. В последующем, наркозелье путем скашивания и закапывания уничтожили работники лесхоза. Общий вес составил порядка 160 килограммов.
Напоминаем, в настоящий момент в Гомельской области проводится специальная программа «Мак». Главные задачи – блокировка доступа наркопотребителей к дикорастущим зарослям конопли, выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений, а также осуществление мероприятий, направленных на устранение причин и условий, способствующих распространению наркотических средств растительного происхождения.
В Калинковичском районе милиционеры обнаружили и уничтожили 160 килограммов конопли
В Калинковичском районе недалеко от деревни Новая Антоновка сотрудники наркоконтроля обнаружили плантацию дикорастущей конопли. Площадь участка около половины гектара. В последующем, наркозелье путем скашивания и закапывания уничтожили работники лесхоза. Общий вес составил порядка 160 килограммов.