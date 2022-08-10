Герои среди нас. Житель Калинковичского района Сергей Мартынов спас на пожаре своего родственника

Рано утром 9 августа в деревне Кротов Калинковичского района прохожие заметили, что горит один из домов. Сразу же сообщили в службу спасения, а также позвонили родственнику хозяина этого дома. Сергей Мартынов незамедлительно бросился на помощь, не дожидаясь приезда спасателей, решил действовать самостоятельно. Двери были заперты изнутри, поэтому Сергею пришлось разбить окно. В горящий дом он заходил несколько раз с короткими передышками, чтобы глотнуть свежего воздуха. В итоге обнаружил погорельца и вынес его на руках на улицу. Буквально через пару минут прибыли экстренные службы и оказали необходимую помощь. Сергей Мартынов ничего героического в своем поступке не видит, уверен, что так сделал бы каждый.