Личный прием провел в Мозыре заместитель Министра юстиции Олег Кот

Работа органов принудительного исполнения и взыскание долгов. Жилищные взаимоотношения и разъяснения по нормативным документам. Заместитель Министра юстиции Олег Кот провел личный прием граждан в Мозырском райисполкоме. По каждому вопросу заявителям были даны разъяснения, часть взята на дополнительный контроль со стороны Минюста. Олег Кот обратил внимание на слаженную работу ведомств района с обращениями граждан. Свои результаты дает практика личных приемов и прямых телефонных линий. В топе сфер обращений – ЖКХ и землеустройство. Диалог власти и людей помогает быть услышанным на любом уровне и решить насущные проблемы в самые короткие сроки.