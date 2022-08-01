Пьяному – море по колено, а река вообще по щиколотку. Очередного пьяного мозырянина, который пытался переплыть Припять, вытащили из воды спасатели.
Очередной спор на слабо: «переплывешь Припять или нет» едва не закончился трагически для мозырянина. 28 июля около 6 часов вечера от наблюдателя Мозырской спасательной станции ОСВОД поступил сигнал – в районе «Трех пескарей» тонет мужчина. Дежурство в тот день нес Денис Кучер. Именно он спас мужчину.
Молодой человек помощь спасателей не оценил. Вел себя весьма агрессивно. Поэтому речным спасателям пришлось вызывать милицию. Правоохранители его доставили в отделение РОВД. К сожалению, такие случаи – далеко не редкость.
Дети без присмотра родителей, пьяные споры, банальное несоблюдение элементарных правил поведения на воде. Спасатели говорят, они каждую минуту готовы прийти на помощь, но, к сожалению, все водоемы Мозырщины они проконтролировать не в силах.
Переплывешь Припять или нет? Очередной спор едва не закончился трагически для мозырянина
Пьяному – море по колено, а река вообще по щиколотку. Очередного пьяного мозырянина, который пытался переплыть Припять, вытащили из воды спасатели.