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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Переплывешь Припять или нет? Очередной спор едва не закончился трагически для мозырянина

1 августа 2022, 17:23

Пьяному – море по колено, а река вообще по щиколотку. Очередного пьяного мозырянина, который пытался переплыть Припять, вытащили из воды спасатели.
Очередной спор на слабо: «переплывешь Припять или нет» едва не закончился трагически для мозырянина. 28 июля около 6 часов вечера от наблюдателя Мозырской спасательной станции ОСВОД поступил сигнал – в районе «Трех пескарей» тонет мужчина. Дежурство в тот день нес Денис Кучер. Именно он спас мужчину.
Молодой человек помощь спасателей не оценил. Вел себя весьма агрессивно. Поэтому речным спасателям пришлось вызывать милицию. Правоохранители его доставили в отделение РОВД. К сожалению, такие случаи – далеко не редкость.
Дети без присмотра родителей, пьяные споры, банальное несоблюдение элементарных правил поведения на воде. Спасатели говорят, они каждую минуту готовы прийти на помощь, но, к сожалению, все водоемы Мозырщины они проконтролировать не в силах.

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