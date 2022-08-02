В Мозыре утро 2 августа – традиционное время встречи «голубых беретов», элиты белорусской армии. Вместе с воинами-интернационалистами они собираются у памятного знака на Кургане Славы, где вспоминают боевых товарищей и возлагают цветы
Бывших десантников не бывает. Сегодня на Кургане Славы собрались голубые береты, что бы поздравить, вспомнить, почтить, Они служили со знаменитым девизом «Никто, кроме нас». Сейчас свято чтят слова «Кто выжил, должен жить за тех, кто погиб». К подножью памятника воинам-интернационалистам легли живые цветы. Кстати, этот гранитный знак был установлен ровно 20 лет назад, 2 августа 2012. 12 имен погибших на гранитной глыбе, проникновенные строки, черная каска солдата и черный тюльпан.
После приветственных речей медалью за заслуги Первой степени Белорусского Союза ветеранов войны в Афганистане был награжден Игорь Горбачёв, который в свое время получил Орден Красной Звезды, неся службу в 345 отдельном гвардейском парашютно-десантном полку. Игорь Васильевич долгое время жил в Москве, недавно вернулся в Беларусь. Награда нашла героя.
Десантные войска – войска эффектные. Многие помнят их купание в фонтанах на день ВДВ, а эти ребята, наверняка запомнят бег с парашютом. Некоторые даже успели его примерить и сделать фото на память.
Воспитание подрастающего поколения – через общение и рассказы. Свои годы службы вспоминает Сергей Скидан, в прошлом – разведчик, в настоящем – член общественного объединения «Ветераны военной разведки».
Восхищенные взгляды, многочисленные поздравления. В этот день – они настоящие герои. По крайней мере, для этих школьников.
Екатерина Горбачева, Вячеслав Приписнов. ТКМ