С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

«
»
 
Рубрика: Новости

День ВДВ

2 августа 2022, 18:25


В Мозыре утро 2 августа – традиционное время встречи «голубых беретов», элиты белорусской армии. Вместе с воинами-интернационалистами они собираются у памятного знака на Кургане Славы, где вспоминают боевых товарищей и возлагают цветы
Бывших десантников не бывает. Сегодня на Кургане Славы собрались голубые береты, что бы поздравить, вспомнить, почтить, Они служили со знаменитым девизом «Никто, кроме нас». Сейчас свято чтят слова «Кто выжил, должен жить за тех, кто погиб». К подножью памятника воинам-интернационалистам легли живые цветы. Кстати, этот гранитный знак был установлен ровно 20 лет назад, 2 августа 2012. 12 имен погибших на гранитной глыбе, проникновенные строки, черная каска солдата и черный тюльпан.
После приветственных речей медалью за заслуги Первой степени Белорусского Союза ветеранов войны в Афганистане был награжден Игорь Горбачёв, который в свое время получил Орден Красной Звезды, неся службу в 345 отдельном гвардейском парашютно-десантном полку. Игорь Васильевич долгое время жил в Москве, недавно вернулся в Беларусь. Награда нашла героя.
Десантные войска – войска эффектные. Многие помнят их купание в фонтанах на день ВДВ, а эти ребята, наверняка запомнят бег с парашютом. Некоторые даже успели его примерить и сделать фото на память.
Воспитание подрастающего поколения – через общение и рассказы. Свои годы службы вспоминает Сергей Скидан, в прошлом – разведчик, в настоящем – член общественного объединения «Ветераны военной разведки».
Восхищенные взгляды, многочисленные поздравления. В этот день – они настоящие герои. По крайней мере, для этих школьников.
Екатерина Горбачева, Вячеслав Приписнов. ТКМ

Комментарии запрещены
«
»