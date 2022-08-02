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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Молодые работники Мозырского НПЗ стали участниками велопробега «Святыни Мозырщины»

2 августа 2022, 18:26

Прокатиться с ветерком в жаркий летний день, испытать себя на выносливость, пообщаться с коллегами и приобщиться к духовному. Молодые нефтепереработчики приняли участие в велопробеге «Святыни Мозырщины».
Организаторами мероприятия выступили сектор по идеологической работе, Совет молодых работников и первичная профсоюзная организация Белхимпрофсоюза ОАО  «Мозырский НПЗ». 
Совмещать приятное с полезным и организовывать активный досуг – одна из лучших традиций коллектива Мозырского НПЗ. Мероприятия разного формата объединяют заводчан разного возраста. Постоянные участники проектов всегда рады новичкам.
Стартовали любители велодвижения на бульваре Юности, где осмотрели  строящийся храм в честь святого преподобного Сергия Радонежского. В каждой точке маршрута – храмах святого Георгия Победоносца (на Кургане Славы), иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (на станции Мозырь), в Свято-Никольском соборе и в кафедральном соборе святого Архангела Михаила, ждали экскурсоводы. Они рассказывали об истории появления мозырских святынь.
Екатерина Юрченко, Виктор Цырулик, Вячеслав Приписнов.ТКМ

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