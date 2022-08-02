Прокатиться с ветерком в жаркий летний день, испытать себя на выносливость, пообщаться с коллегами и приобщиться к духовному. Молодые нефтепереработчики приняли участие в велопробеге «Святыни Мозырщины».
Организаторами мероприятия выступили сектор по идеологической работе, Совет молодых работников и первичная профсоюзная организация Белхимпрофсоюза ОАО «Мозырский НПЗ».
Совмещать приятное с полезным и организовывать активный досуг – одна из лучших традиций коллектива Мозырского НПЗ. Мероприятия разного формата объединяют заводчан разного возраста. Постоянные участники проектов всегда рады новичкам.
Стартовали любители велодвижения на бульваре Юности, где осмотрели строящийся храм в честь святого преподобного Сергия Радонежского. В каждой точке маршрута – храмах святого Георгия Победоносца (на Кургане Славы), иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (на станции Мозырь), в Свято-Никольском соборе и в кафедральном соборе святого Архангела Михаила, ждали экскурсоводы. Они рассказывали об истории появления мозырских святынь.
Екатерина Юрченко, Виктор Цырулик, Вячеслав Приписнов.ТКМ
Молодые работники Мозырского НПЗ стали участниками велопробега «Святыни Мозырщины»
Прокатиться с ветерком в жаркий летний день, испытать себя на выносливость, пообщаться с коллегами и приобщиться к духовному. Молодые нефтепереработчики приняли участие в велопробеге «Святыни Мозырщины».