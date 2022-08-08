Госавтоинспекторы с 10 по 12 августа проведут акцию «Стоп парковка!»

Цель – привлечь внимание общественности к проблеме нецелевого использования парковочных мест для инвалидов, повышение уровня самосознания водителей и призыв к уважению дорожных правил. Сначала года на территории Мозырского, Ельского и Наровлянского районов 22 водителя были привлечены к ответственности за неправомерную стоянку транспортного средства на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов, 5 из нарушителей были водителями такси. Согласна административному кодексу, за это предусмотрен штраф в размере двух базовых величин.