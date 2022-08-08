Хорошо выпил, а после хотел покурить марихуану. В отношении мозырянина возбуждено уголовное дело

Рядовое задержание нетрезвого мозырянина переросло для него в уголовное дело. Сотрудники патрульно-постовой службы мозырской милиции обратили внимание на мужчину, который вел себя весьма неадекватно. Самое интересное выяснилось при досмотре его личных вещей. Рюкзак доверху был набит свежесобранной марихуаной. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1, статьи 328 УК РБ, максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы. К слову, мозырянин неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей.