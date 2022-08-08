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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Хорошо выпил, а после хотел покурить марихуану. В отношении мозырянина возбуждено уголовное дело

8 августа 2022, 18:52

Рядовое задержание нетрезвого мозырянина переросло для него в уголовное дело. Сотрудники патрульно-постовой службы мозырской милиции обратили внимание на мужчину, который вел себя весьма неадекватно. Самое интересное выяснилось при досмотре его личных вещей. Рюкзак доверху был набит свежесобранной марихуаной. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1, статьи 328 УК РБ, максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы. К слову, мозырянин неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей.

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