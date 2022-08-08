Попытка похитить автомобиль закончилась уголовным делом. Следы рук выдали злоумышленников

Преступление произошло еще вначале июля. Неизвестные пытались похитить автомобиль «ВАЗ 2109», принадлежащий мозырянину. В автомобиле разбили стекло водительской двери и вырвали провода замка зажигания, однако что-то злоумышленников спугнуло, и они не довели свой умысел до конца. Прибывшие в составе следственно-оперативной группы эксперты обнаружили и изъяли следы пальца руки и след участка ладони. При проверке была установлена их принадлежность двум местным жителям. Оба парня, 2004 г.р., как выяснилось позже, учащиеся одного из лицеев. Молодые люди были задержаны. Они сознались в попытке кражи транспортного средства.