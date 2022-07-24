В преддверии Дня пожарной службы, который отмечают в Беларуси 25 июля, наша съемочная группа побывала в гостях у Мозырского ГРОЧС. Каково это, спасать человеческие жизни, и чувствуют ли себя героями люди в форме, расскажет Екатерина Юрченко.
Прожить одну жизнь. А спасти десятки и даже сотни. Они – мужчины и женщины, которые связали свою жизнь с пожарной службой, — не знают, что такое страх. Подарить второй день рождения взрослому или ребенку, эвакуировав его из горящего здания, – для них это обычная работа. Но мы уверены, каждый пожарный – настоящий герой.
Здесь, в центре оперативного управления, практически не бывает тишины. Жизнь людей может зависеть, в том числе, и от реакции диспетчера.
Когда в пожарной части звучит сирена, счет времени идет на секунды. У них нет шанса на промедление и права на ошибку. Надеть спецодежду – комбинезон, боёвку, обувь, каску, ремень, — по нормативу нужно меньше, чем за 20 секунд. На сам выезд к месту пожара или чрезвычайной ситуации – всего минута. В любое время суток, при любой погоде они знают, где-то в них очень верят и очень ждут!
Эти люди в форме способны не только укротить огненную стихию. Они участвуют в поисках людей, выезжают на место аварий на дорогах, спасают детей от последствий неосторожных игр и даже… домашних питомцев! Всегда оставаться в боевой форме помогают регулярные тренировки. Выдержать ритм жизни пожарного может не каждый. Впрочем, «случайные» люди здесь и не задерживаются.
Смелые, отважные и при этом скромные. Настоящие герои нашего времени. Одно из важных пожеланий, которое обязательно прозвучит в адрес мозырских спасателей в профессиональный праздник – беречь жизни! Не только других, но и свои!
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ
В преддверии Дня пожарной службы. Каково это, спасать человеческие жизни, и чувствуют ли себя героями люди в форме?
В преддверии Дня пожарной службы, который отмечают в Беларуси 25 июля, наша съемочная группа побывала в гостях у Мозырского ГРОЧС. Каково это, спасать человеческие жизни, и чувствуют ли себя героями люди в форме, расскажет Екатерина Юрченко.