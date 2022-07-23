Епископ Туровский и Мозырский Леонид совершил чин Великого освящения храма в честь архистрага Михаила в Михалковской Рудне и возглавил в новоосвященном храме божественную литургию.
Возведение храма начали еще в двухтысячных. Спонсорскую помощь оказал совхоз-комбинат «Заря».
После литургии состоялся Крестный ход вокруг территории храма. Затем почетным гостям вручили церковные награды. Прихожанам, которые сделали свой вклад в появление этой церкви, владыка Леонид вручил благодарственные грамоты.
Екатерина Юрченко, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь»
Чин Великого освящения храма в Михалковской Рудне совершил епископ Туровский и Мозырский Леонид
Епископ Туровский и Мозырский Леонид совершил чин Великого освящения храма в честь архистрага Михаила в Михалковской Рудне и возглавил в новоосвященном храме божественную литургию.