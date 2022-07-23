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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Чин Великого освящения храма в Михалковской Рудне совершил епископ Туровский и Мозырский Леонид

23 июля 2022, 14:32

Епископ Туровский и Мозырский Леонид совершил чин Великого освящения храма в честь архистрага Михаила в Михалковской Рудне и возглавил в новоосвященном храме божественную литургию.
Возведение храма начали еще в двухтысячных. Спонсорскую помощь оказал совхоз-комбинат «Заря».
После литургии состоялся Крестный ход вокруг территории храма. Затем почетным гостям вручили церковные награды. Прихожанам, которые сделали свой вклад в появление этой церкви, владыка Леонид вручил благодарственные грамоты.
Екатерина Юрченко, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь»

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