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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Список почетных граждан Мозыря пополнился

22 июля 2022, 19:07

49 внеочередная сессия районного совета депутатов прошла 22 июля. Для четырех жителей Мозыря и сессия, и этот день стали знаковыми. Знак «Почетный гражданин» и все соответствующие документы в торжественной обстановки были вручены Ольге Артеменко, заместителю председателя районного Совета ветеранов, секретарю Мозырского районного комитета Коммунистической партии Беларуси; Александру Бобру, председателю Совета ветеранов, краеведу, историку; Алексею Борунову, педагогу, руководителю школы подготовки юных программистов в Мозыре; Виталию Павлову, генеральному директору Мозырского нефтеперерабатывающего завода. В ближайшее время эти фамилии появятся на сайте исполкома в разделе «Почетные граждане». Там уже будет 21 фамилия тех людей, которые прославляли и прославляют наш город.

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