Список почетных граждан Мозыря пополнился

49 внеочередная сессия районного совета депутатов прошла 22 июля. Для четырех жителей Мозыря и сессия, и этот день стали знаковыми. Знак «Почетный гражданин» и все соответствующие документы в торжественной обстановки были вручены Ольге Артеменко, заместителю председателя районного Совета ветеранов, секретарю Мозырского районного комитета Коммунистической партии Беларуси; Александру Бобру, председателю Совета ветеранов, краеведу, историку; Алексею Борунову, педагогу, руководителю школы подготовки юных программистов в Мозыре; Виталию Павлову, генеральному директору Мозырского нефтеперерабатывающего завода. В ближайшее время эти фамилии появятся на сайте исполкома в разделе «Почетные граждане». Там уже будет 21 фамилия тех людей, которые прославляли и прославляют наш город.