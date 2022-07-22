Необычный турслёт для необычных людей. На Припяти в 12 раз открылся уникальный фестиваль. «Полесская радуга» собрала талантливых, жизнерадостных людей, чьи возможности в обществе принято называть ограниченными. Впервые «Радуга» засияла над Полесьем в 2009 году. Только один раз планы нарушила пандемия короновируса. И то фестиваль провели в онлайн-режиме. Организаторы вспоминают, из небольшого мероприятия территориального центра социального обслуживания населения, фестиваль разросся до областного уровня. На торжественном открытии все те, благодаря кому «Полесская радуга» дарит эмоции и позитив. Фонд Мира, Союз женщин, Красный Крест, комитет по труду занятости и соцзащите облисполкома, мозырское управление. Спортивные игры, конкурсы, театрализованные представления. Программа 12-ой «Полесской радуги» – как пёстрый ковёр. Возможность блеснуть талантом предоставили каждому участнику. Эти парни в представлении не нуждаются. Пожалуй, самые заметные и колоритные, бессменные участники мозырской команды Руслан и Саша. В этот раз ребята не только зажигали на сцене, но и волонтерили. От Красного Креста разносили всем воду.
Лейтмотива этого года: «Зов предков». Полет фантазии просто зашкаливал. Здесь и маёнтки белорусов, и квартиры советских времен, и пионерские комнаты, и музеи под открытым небом. Все без исключения рассчитывали на победу.
Река, величественные сосны, костёр, песни под гитару, ароматный шашлык. Практически все участники «Полеской радуги» только раз в год, на мозырском фестивале, наслаждаются такими близкими для нас, но такими недоступными для них радостями. Ловить эмоции от каждой минуты общения и зарядиться позитивом на целый год. «Полесская радуга- 2022» с задачей справилась. Ни одна из 12 команд не уехала домой без подарков и дипломов.
Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ
Необычный турслёт для необычных людей. На Припяти в 12 раз открылся уникальный фестиваль «Полесская радуга»
Необычный турслёт для необычных людей. На Припяти в 12 раз открылся уникальный фестиваль. «Полесская радуга» собрала талантливых, жизнерадостных людей, чьи возможности в обществе принято называть ограниченными. Впервые «Радуга» засияла над Полесьем в 2009 году. Только один раз планы нарушила пандемия короновируса. И то фестиваль провели в онлайн-режиме. Организаторы вспоминают, из небольшого мероприятия территориального центра социального обслуживания населения, фестиваль разросся до областного уровня. На торжественном открытии все те, благодаря кому «Полесская радуга» дарит эмоции и позитив. Фонд Мира, Союз женщин, Красный Крест, комитет по труду занятости и соцзащите облисполкома, мозырское управление. Спортивные игры, конкурсы, театрализованные представления. Программа 12-ой «Полесской радуги» – как пёстрый ковёр. Возможность блеснуть талантом предоставили каждому участнику. Эти парни в представлении не нуждаются. Пожалуй, самые заметные и колоритные, бессменные участники мозырской команды Руслан и Саша. В этот раз ребята не только зажигали на сцене, но и волонтерили. От Красного Креста разносили всем воду.