Флагман сельскохозяйственной отрасли Мозырского района – совхоз-комбинат «Заря» продолжает расти и развиваться. Накануне на птицефабрике предприятия открыли современный высокотехнологичный инкубаторий. Мощность его производства – 5,5 миллионов штук яиц в год! Добрые пожелания для коллектива на страте работы прозвучали от губернатора Гомельской области Ивана Крупко.
От яйца до цыпленка-бройлера. У птицефабрики «Зари» отныне – замкнутый цикл производства. Здесь открыли современный высокотехнологичный инкубаторий. Для предприятия, известного не только в области, но и в республике, объект имеет особую ценность. Попасть в инкубаторий можно только в спецодежде. Гигиена – главный принцип для успешной работы. Сегодня мощность производства – 5,5 миллионов инкубационных яиц. Проектная мощность – почти 8 миллионов! В инкубаторий яйца поступают с цеха родительских форм бройлеров. Такую ферму на Махновичском отделении «Зари» открыли два года назад. С открытием инкубатория коллектив предприятия (он, к слову, увеличился на 24 человека) поздравили почетные гости. Губернатор Гомельской области Иван Крупко подчеркнул, сегодня новое производство должно появляться там, где есть хозяин. Совхоз-комбинат «Заря» – пример не только для юго-восточного региона, но и для всей Беларуси.
Строительство инкубатория обошлось в 4,6 миллиона рублей. По подсчетам, объект окупится уже через 4 года. Кроме очевидных экономических результатов, каждый шаг в развитии позволяет «Заре» удерживать фланманские позиции в сельскохозяйственной отрасли.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ
От яйца до цыпленка-бройлера. В совхоз-комбинате «Заря» открыли современный высокотехнологичный инкубаторий
Флагман сельскохозяйственной отрасли Мозырского района – совхоз-комбинат «Заря» продолжает расти и развиваться. Накануне на птицефабрике предприятия открыли современный высокотехнологичный инкубаторий. Мощность его производства – 5,5 миллионов штук яиц в год! Добрые пожелания для коллектива на страте работы прозвучали от губернатора Гомельской области Ивана Крупко.