Несмотря на то, старт продаж товаров и одежды к новому школьному сезону был официально объявлен 1 июля, потребительская активность родителей пока невелика. Центральный универмаг «Полесье». К новому учебному году торговля готовится не меньше, чем педагоги и родители. Заказывают форму, канцелярию, рюкзаки. Тысячи позиций, без которых в школу – никак. На любой вкус и кошелек.
Конец июля – самое благодатное время, чтобы обмундировать своего школьника без спешки, суматохи и очередей. Екатерина Кутько – многодетная мама Димы, Дениса, Данилы. Мальчишек к учебному году готовит по очереди. Сегодня – Димин день. Стиль сына мама определила как полуклассический. Подросток в тонкости не вникает, опирается на вкус мамы.
Купить все и в одном месте. К этому стремятся многие. Получается далеко не у всех. Чтобы не потеряться в выборе, продавцы в свободном режиме консультируют покупателей, дают наводки по нужным размерам и выступают почти как персональные стилисты для маленьких гостей. Торговые стойки плотно увешаны костюмами, платьями, джемперами. Они не пестрят яркими расцветками. Серые, темно-синие, изредка в клетку ткани характеризуют школьный официально-деловой стиль. Это модель местного производителя «Надекс». А вот это – дизайнерский наряд, цена соответствующая больше двухсот рублей. Напротив платье почти в восемь раз дешевле – обойдется в 27 рублей. К слову, приведенные нами расценки — не окончательные. Универмаг два раза в месяц по субботам проводит скидочные дни, дисконт может доходить до 50 %. Сэкономить получится приличную сумму.
Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ
Ассортимент, доступность, актуальные модели. Школьники и их родители готовятся к новому учебному году
Несмотря на то, старт продаж товаров и одежды к новому школьному сезону был официально объявлен 1 июля, потребительская активность родителей пока невелика. Центральный универмаг «Полесье». К новому учебному году торговля готовится не меньше, чем педагоги и родители. Заказывают форму, канцелярию, рюкзаки. Тысячи позиций, без которых в школу – никак. На любой вкус и кошелек.