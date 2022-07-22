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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Ассортимент, доступность, актуальные модели. Школьники и их родители готовятся к новому учебному году

22 июля 2022, 18:44

Несмотря на то, старт продаж товаров и одежды к новому школьному сезону был официально объявлен 1 июля, потребительская активность родителей пока невелика. Центральный универмаг «Полесье». К новому учебному году торговля готовится не меньше, чем педагоги и родители. Заказывают форму, канцелярию, рюкзаки. Тысячи позиций, без которых в школу – никак. На любой вкус и кошелек.
Конец июля – самое благодатное время, чтобы обмундировать своего школьника без спешки, суматохи и очередей. Екатерина Кутько – многодетная мама Димы, Дениса, Данилы. Мальчишек к учебному году готовит по очереди. Сегодня – Димин день. Стиль сына мама определила как полуклассический. Подросток в тонкости не вникает, опирается на вкус мамы.
Купить все и в одном месте. К этому стремятся многие. Получается далеко не у всех. Чтобы не потеряться в выборе, продавцы в свободном режиме консультируют покупателей, дают наводки по нужным размерам и выступают почти как персональные стилисты для маленьких гостей. Торговые стойки плотно увешаны костюмами, платьями, джемперами. Они не пестрят яркими расцветками. Серые, темно-синие, изредка в клетку ткани характеризуют школьный официально-деловой стиль. Это модель местного производителя «Надекс». А вот это – дизайнерский наряд, цена соответствующая больше двухсот рублей. Напротив платье почти в восемь раз дешевле – обойдется в 27 рублей. К слову, приведенные нами расценки — не окончательные. Универмаг два раза в месяц по субботам проводит скидочные дни, дисконт может доходить до 50 %. Сэкономить получится приличную сумму.
Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ

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