Турнир по футболу 8х8 среди мужских команд на призы ОАО «Мозырский НПЗ»

Двадцать третьего июля на стадионе «Спартак» проходил традиционный уже третий по счёту турнир по футболу на призы Мозырского нефтеперерабатывающего завода, на этот раз посвящённый Году исторической памяти
В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.
О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!
Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.
Двадцать третьего июля на стадионе «Спартак» проходил традиционный уже третий по счёту турнир по футболу на призы Мозырского нефтеперерабатывающего завода, на этот раз посвящённый Году исторической памяти