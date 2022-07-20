В Калинковичском районе пенсионер потерялся в лесу: на помощь пришли спасатели

18 июля 2022 в 21-19 в службу спасения по телефону «101» поступило сообщение о том, что в лесном массиве возле д. Малые Автюки Калинковичского района потерялся мужчина. В ходе разбирательств установлено, что пенсионер 1944 г.р. около 11-00 приехал с женой и знакомым в лес для сбора ягод и заблудился. На поиски были направлены работники МЧС, лесхоза, милиционеры. Участие в поисках принимало и местное население. Все вместе обследовали 39 квартал Хобненского лесничества, где, со слов потерявшегося, он находился. Часом позже пенсионер был найден. После осмотра работниками скорой медицинской помощи для дополнительного обследования мужчина госпитализирован в учреждение здравоохранения.