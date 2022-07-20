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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

В Калинковичском районе пенсионер потерялся в лесу: на помощь пришли спасатели

20 июля 2022, 18:20

18 июля 2022 в 21-19 в службу спасения по телефону «101»  поступило сообщение о том, что в лесном массиве возле д. Малые Автюки  Калинковичского района потерялся мужчина. В ходе разбирательств установлено, что пенсионер 1944 г.р. около 11-00 приехал с женой и знакомым в лес для сбора ягод и заблудился. На поиски были направлены работники  МЧС, лесхоза, милиционеры. Участие в поисках принимало и местное население.  Все вместе обследовали 39 квартал Хобненского лесничества, где, со слов потерявшегося, он находился. Часом позже пенсионер был найден. После осмотра работниками скорой медицинской помощи для дополнительного обследования мужчина госпитализирован в учреждение здравоохранения.

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